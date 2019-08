Viviani de beste bij massasprint Londen

De Italiaan Elia Viviani heeft de Prudential RideLondon-Surrey Classic op zijn naam geschreven. De coureur van Deceuninck – Quick-Step won de door een valpartij ontregelde massasprint. Hij bleef de Ier Sam Bennett (Bora-hansgrohe) en zijn Deense ploeggenoot Michael Mørkøv voor.

Na 169 kilometer eindigde de wedstrijd zoals verwacht in een massasprint. De laatste vluchter Stan Dewulf werd op 14 kilometer van de finish bijgehaald. Op anderhalve kilometer van de eindstreep was een grote valpartij. De Australische favoriet voor de zege Caleb Ewan kon zich daardoor niet in de sprint mengen.

Viviani kwam vorig jaar te kort in Londen. Hij moest toen de zege laten aan Pascal Ackermann. De Duitse sprinter was er dit jaar niet bij de Londense eendaagse koers. De wielerwedstrijd is een week verplaatst waardoor het tegelijk met de Ronde van Polen valt. Ackermann rijdt de Poolse etappewedstrijd.

Bij de vrouwen zaterdag ontsierde een valpartij eveneens de race. Kirsten Wild kwam als eerste over de finish maar werd gediskwalificeerd. Wild had volgens de wedstrijdleiding een aandeel in de valpartij door uit te wijken van haar lijn. Lorena Wiebes werd uitgeroepen tot winnares.