Acht landen op gemengde aflossing bij EK

De Europese kampioenschappen wielrennen beginnen woensdag met een nieuw onderdeel: de Team Mixed Relay, oftewel de gemengde ploegachtervolging. Er hebben zich acht landen ingeschreven waaronder uiteraard gastland Nederland. Teams vertrekken eerst met drie mannen, waarna die worden afgelost door drie vrouwen. Beide trio’s rijden 22,4 kilometer met start, aflossing en finish in Alkmaar.

Voor Nederland komen Ramon Sinkeldam, Bauke Mollema, Koen Bouwman, Marianne Vos, Riejanne Markus en Amy Pieters in actie. “Omdat donderdag de tijdritten voor mannen en vrouwen zijn, was het nog wel puzzelen om ook voor dit onderdeel een sterke formatie aan het vertrek te krijgen”, vertelde bondscoach Loes Gunnewijk. “Maar ik denk wel dat we een goed team hebben voor deze primeur. We gaan nu nog kijken wat de beste volgorde is, hoe lang de kopbeurten moeten zijn van iedereen en alles nog even een keer goed oefenen voordat we er woensdag aan beginnen.”