Ackermann wint na diskwalificatie Jakobsen

Pascal Ackermann heeft de derde etappe van de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. De leider van de Poolse etappekoers uit de WorldTour kwam als tweede over de streep in Zabrze achter Nederlands kampioen Fabio Jakobsen. De renner van Deceuninck – Quick-Step sprintte echter onreglementair en werd door de jury gediskwalificeerd. De Duitse sprinter van Bora-hansgrohe werd daardoor ritwinnaar. De Nederlander Danny van Poppel van Jumbo-Visma werd tweede.

Ackermann won zaterdag ook al de openingsrit in Polen.

De koers werd opgeschrikt door een zware val van Björg Lambrecht halverwege de rit. De 22-jarige Belg van Lotto-Soudal moest eerst gereanimeerd worden voordat hij met een helikopter naar een ziekenhuis kon worden gebracht. Over de huidige toestand van de renner die dit seizoen zesde werd in de Amstel Gold Race is niets bekend.

Dinsdag gaat de Ronde van Polen verder met een bergachtige etappe van 173,3 kilometer van Jaworzno naar Kocierz. De Ronde van Polen eindigt vrijdag. Vorig jaar won de Pool Michal Kwiatkowski.