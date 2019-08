Belgische wielrenner Lambrecht (22) overleden

Wielrenner Bjorg Lambrecht is overleden aan de gevolgen van een zware val in de derde etappe van de Ronde van Polen. De renner van Lotto Soudal was 22 jaar. “De grootst denkbare tragedie is zojuist de familie, vrienden en teamgenoten van Bjorg overkomen. Rust in vrede Bjorg”, meldt de Belgische wielerploeg.

Lambrecht smakte halverwege de rit over 150 kilometer van Chorzów naar Zabrze tegen het asfalt. De Belg moest eerst gereanimeerd worden voordat hij met een helikopter naar een ziekenhuis kon worden gebracht. Enkele uren later kwam het trieste nieuws naar buiten.

Het was een regenachtige dag in de Poolse streek waar maandag gekoerst werd. Over de details van de valpartij is weinig bekend omdat de televisie-uitzending nog niet begonnen was. Volgens Poolse media viel Lambrecht tegen een betonnen rioolbuis. Duidelijk is dat het parcours spekglad was. Kort voor de finish in Zabrze gingen verscheidene renners onderuit of vlogen uit de bocht.

Lambrecht was een groot Belgisch klimtalent en werd vorig jaar tweede op het WK voor beloften. Hij beleefde dit seizoen zijn doorbraak met hoge klasseringen. Zo eindigde hij als zesde in de Amstel Gold Race en werd vierde in de Waalse Pijl. In de Brabantse Pijl kwam hij als vijfde over de finish. Lambrecht won ook het jongerenklassement van het laatste Critérium du Dauphiné.