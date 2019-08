Kyrgios pakt titel in Washington

Nick Kyrgios is de winnaar geworden van het Citi Open, het tennistoernooi van Washington. De Australiër versloeg in de finale de Rus Daniil Medvedev in twee sets, beide keren was een tiebreak nodig: 7-6 (6) 7-6 (4). Medvedev, de nummer 9 van de wereld, serveerde goed. Kyrgios, goed voor achttien aces, deed het beter. Hij kreeg geen enkel breakpunt tegen. Ook rugproblemen konden hem niet van zijn zijn zesde titel op de ATP Tour afhouden.

“Het is mooi hier te winnen, vooral ook om de bevestiging te krijgen voor mij en de mensen die me ondersteunen dat ik nog op het hoogste niveau kan presteren”, zei Kyrgios, die na de eerste set een medische time-out nam om zijn rug te laten behandelen. “Deze week is misschien wel een van mijn beste als tennisser.” Kyrgios schakelde zaterdag in de halve finales de als eerste geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas uit. Hij herhaalde zijn truc uit die partij door net voor zijn laatste service een toeschouwer te raadplegen over waar hij de bal zou slaan.