Sunweb mikt op Kragh in Binckbank Tour

Met Søren Kragh Andersen als kopman start Team Sunweb volgende week in de Binckbank Tour, de rittenkoers uit de WorldTour door België en Nederland. Van de 24-jarige Deen wordt een goed klassement verwacht, terwijl ook de Zwitser Marc Hirschi een hoofdrol kan spelen. Hij is de wereldkampioen bij de beloften.

“We verwachten een wedstrijd waarin het om seconden gaat. De focus ligt daarom op de bonificatiesprints, de korte maar lastige Ardennenetappe, de tijdrit en de slotetappe”, zegt ploegleider Michiel Elijzen. “Søren is onze man voor het klassement, al denk ik dat ook Marc hoge ogen kan gooien. Met zijn derde plaats in de Clásica San Sebastián heeft hij laten zien goed in vorm te zijn.”

De ploeg bestaat verder uit de Nederlanders Roy Curvers, Joris Nieuwenhuis en Martijn Tusveld, de Belg Jan Bakelants en de Deen Casper Pedersen.