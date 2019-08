Til voor vier jaar naar Spartak Moskou

Spartak Moskou heeft de komst van Guus Til bevestigd. De aanvallende middenvelder van AZ is met succes door de medische keuring gekomen. Hij heeft zijn handtekening onder een vierjarig contract gezet.

Spartak Moskou betaalt naar verluidt 18 miljoen euro voor de 21-jarige Til, die al sinds zaterdag in Rusland verbleef om zijn transfer af te ronden.

Til doorliep de jeugdopleiding van AZ en debuteerde drie jaar geleden in het eerste elftal van de club uit Alkmaar. Hij droeg vorig seizoen de aanvoerdersband en scoorde twaalf keer in de eredivisie.

“We willen Guus bedanken voor alle jaren bij AZ”, stelde directeur voetbalzaken Max Huiberts van AZ. “Hij kwam al op jonge leeftijd bij ons en is een mooi voorbeeld van een speler die de hele jeugdopleiding heeft doorlopen. Guus heeft vervolgens zijn doorbraak bij de A-selectie gemaakt en heeft het tot international weten te schoppen. Hij is een voorbeeld voor heel veel jeugdspelers. We wensen hem veel succes in Moskou.”