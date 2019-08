Vierde etappe Ronde van Polen geneutraliseerd

De vierde etappe van de Ronde van Polen wordt dinsdag geneutraliseerd. De wielrenners rijden gezamenlijk naar de finish, maar de rit zal geen winnaar opleveren.

De wedstrijdleiding heeft dat besloten na het overlijden van Bjorg Lambrecht. De 22-jarige Belg van Lotto Soudal kwam maandag ten val en overleed op de operatietafel van een ziekenhuis in Rybnik.

Volgens de eerste berichten waren er geen andere renners bij de val betrokken. Lambrecht zou van de weg geraakt zijn en op een betonnen rioolbuis zijn gevallen. Het parcours was door de regen spekglad. Lambrecht werd direct na zijn val gereanimeerd. Volgens de eerste berichten werd hij met een helikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn toestand liet dat echter niet meer toe. Lambrecht is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het is onbekend of de renners van Lotto Soudal nog van start gaan voor de vierde etappe. Als dat het geval is, dan zullen ze voor het peloton over de finish rijden.