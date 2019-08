Viviani verruilt Deceuninck voor Cofidis

De Italiaanse wielrenner Elia Viviani stapt met ingang van komend seizoen over van zijn huidige ploeg Deceuninck – Quick-Step naar het Franse Cofidis. Dat heeft het Franse wielerteam bekendgemaakt. De 30-jarige sprinter neemt ook landgenoot Fabio Sabatini (34) mee. De twee rijden al sinds 2010 met elkaar en Sabatini is de helper die Viviani aflevert voor de eindsprint.

Viviani was zondag nog succesvol. Hij won de Prudential RideLondon-Surrey Classic in de massasprint. In de afgelopen Tour de France won hij de vierde etappe, eveneens na een sprint.

De doelstellingen voor Viviani voor volgend seizoen zijn meer etappes winnen in de Tour de France en de klassiekers Milaan-Sanremo en Gent-Wevelgem, wedstrijden die vaak in een sprint eindigen.