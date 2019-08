Volleybalster De Kruijf: Italië was veel beter

De Nederlandse volleybalsters hebben in januari nog een kans zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Dan moet het wel beter, wist middenspeelster Robin de Kruijf, die met Oranje zondag kansloos onderuit ging in en tegen Italië. De twee toplanden streden in een rechtstreeks duel om een olympisch startbewijs. Italië, de nummer twee van het afgelopen WK, overklaste de ploeg va bondscoach Jamie Morrison.

“Ik vond Italië veel sterker. Wij hebben echt niet goed gespeeld”, zei De Kruijf bij de NOS. “Zij hebben de hele wedstrijd gedomineerd. Alleen in de derde set kwamen we in de buurt. Maar het heeft er de hele wedstrijd niet ingezeten. We vochten vooral tegen onszelf. Blokkerend en verdedigend was het niet goed, aanvallend kwamen we er niet doorheen.” De Kruijf werd met Nederland vierde op de Spelen van Rio 2016. Op het WK van vorig jaar, waar Oranje ook vierde werd, ontbrak ze door een blessure.

Nederland speelt nu in januari met de beste zeven andere Europese teams die zich niet al geplaatst hebben voor Tokio 2020 om nog één olympisch ticket. Behalve Italië ontbreken ook wereldkampioen Servië en Rusland op dat toernooi. Zij kwalificeerden zich net als Brazilië, China en de Verenigde Staten bij hun eerste kans. De tegenstand in het Europese OKT zal vooral komen van Turkije, getraind door voormalig Oranje-bondscoach Giovanni Guidetti, en Polen. “We moeten ons in alle aspecten verbeteren willen we in januari dat ticket pakken”, keek De Kruijf vooruit. “Ik denk dat we samen met Turkije de favoriet zijn. Zij hebben als voordeel dat ze bij Vakifbank veel samen spelen. Wij komen van verschillende clubs en hebben straks twee weken om ons voor te bereiden.”

Eerst volgt van 23 augustus tot en met 8 september het EK, dat in vier verschillende landen wordt afgewerkt. Nederland begint in Hongarije, de finale is in Turkije.