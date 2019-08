Wielrenner Lambrecht gereanimeerd na val

Wielrenner Björg Lambrecht is zwaar ten val gekomen in de derde etappe van de Ronde van Polen. De 22-jarige coureur is volgens zijn ploeg Lotto Soudal met een helikopter naar een ziekenhuis vervoerd.

Lambrecht smakte halverwege de rit over 150 kilometer van Chorzów naar Zabrze tegen het asfalt. De Belg moest eerst gereanimeerd worden voordat hij naar een ziekenhuis kon worden gebracht.

Lambrecht eindigde dit seizoen als zesde in de Amstel Gold Race en werd vierde in de Waalse Pijl. In de Brabantse Pijl kwam hij als vijfde over de finish. Lambrecht won ook het jongerenklassement van het laatste Critérium du Dauphiné.