Zheng heeft eerste toernooiwinst te pakken

Tennisster Zheng Saisai heeft voor het eerst in haar loopbaan een WTA-toernooi gewonnen. De Chinese versloeg in de finale van het toernooi van San Jose de Wit-Russische Arina Sabalenka. De ongeplaatste Zheng won in twee sets van de nummer twee van de plaatsingslijst: 6-3 7-6 (3).

Zheng (25) profiteerde met name van haar sterke opslag en benutte bovendien alle vijf breakkansen die ze kreeg. “Vijf jaar geleden won ik hier mijn eerste wedstrijd op de WTA Tour en nu pak ik hier mijn eerste titel. Het is ongelooflijk”, jubelde de Chinese, die voor het eerst sinds 2017 won van een speelster uit de top 10.