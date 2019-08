Etappe zonder winnaar eindigt met stilte

De vierde en geneutraliseerde etappe van de Ronde van Polen is afgesloten met een minuut stilte ter nagedachtenis aan de in de derde etappe omgekomen Bjorg Lambrecht. De 22-jarige Belg van Lotto Soudal kwam maandag op tragische wijze om het leven. Hij vloog van de weg en viel tegen een betonnen rioolbuis aan.

De wedstrijdorganisatie had besloten de rit van Jaworzno naar Kocierz in het teken te zetten van Lambrecht. De etappe werd ingekort tot 133,7 kilometer, het peloton reed als geheel naar de finish en er kwam geen winnaar.

De zes teamgenoten van Lambrecht droegen rouwbanden, vertrokken als eersten en kwamen gezamenlijk als eersten over de finish. Bij de in het bergplaatsje Kocierz getrokken eindstreep bleven de renners van Lotto Soudal staan, waarna een indrukwekkende minuut stilte volgde met op de achtergrond de rest van het peloton. Het zestal hield een groot spandoek vast met daarop de naam van Lambrecht in de kleuren van de Belgische vlag en zijn startnummer.

Pascal Ackermann leidt het algemeen klassement in de Poolse koers uit de WorldTour.