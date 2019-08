Robin Haase en Wesley Koolhof hebben in de openingsronde van het masterstoernooi van Montreal voor een verrassing gezorgd in het dubbelspel. Het Nederlandse duo versloeg in Canada de als eerste geplaatste Colombianen Juan Sebastian Cabal en Robert Farah met 7-5 7-6 (4). Cabal en Farah pakten vorige maand de dubbeltitel op Wimbledon.

Haase en Koolhof vormen pas voor de tweede keer een koppel op een masterstoernooi. In april reikten ze tot de finale van het masterstoernooi van Monte Carlo.