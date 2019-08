De Nederlandse hockeyers hebben een doelpuntrijk oefenduel met Maleisië gewonnen. In Breda werd het 6-4 voor de formatie van bondscoach Max Caldas.

Voor Oranje scoorden Mirco Pruyser (2), Jip Janssen (2), Jelle Galema en Thierry Brinkman. Nederland bereidt zich voor op de Europese titelstrijd, die later in de maand in Antwerpen wordt gehouden.