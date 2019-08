Olympisch kampioene Pearson stopt

Sally Pearson heeft de hoop op deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio opgegeven. De 32-jarige Australische hordeloopster heeft te veel last van blessures en beëindigt daardoor per direct haar topsportloopbaan.

“Als ik aan de start sta, wil ik altijd winnen. Nu kan ik dat niet meer”, aldus Pearson, die in 2012 bij de Spelen van Londen goud won op de 100 meter horden. In 2008 in Peking veroverde ze olympisch zilver. Verder behaalde ze zowel in 2011 als 2017 de wereldtitel.