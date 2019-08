Oranje ruim langs Duitse korfballers

Oranje heeft eenvoudig de halve finales gehaald op het WK korfbal in Zuid-Afrika. De ploeg van bondscoach Wim Scholtmeijer versloeg Duitsland met duidelijke cijfers: 25-9. Bij rust stond het al 13-3.

De kwartfinale in Durban was een herhaling van de EK-finale van vorig jaar. Destijds werd het 21-6 voor de Nederlandse korfballers.

Marjolijn Kroon was dinsdag op dreef. Ze scoorde 6 keer en was daarmee de topscorer van de wedstrijd.

In de halve finale is donderdag China de tegenstander. De Chinezen, met de Nederlandse coach Ben Crum, versloegen Portugal met 25-21. De andere halve eindstrijd gaat tussen de nummer 2 en 3 van de wereld, Chinees Tapei en België. De Belgen versloegen Tsjechië met 27-10. Chinees Tapei had het moeilijk tegen Suriname maar won wel, 20-18.

Nederland, het beste korfballand ter wereld, is op weg naar de tiende wereldtitel. Oranje won de laatste zes edities en al die keren werd België in de finale verslagen.