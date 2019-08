Dylan van Baarle heeft het wielercriterium het Spektakel van Steenwijk gewonnen. De 27-jarige Nederlander van Team Ineos versloeg landgenoot Bauke Mollema in de sprint. Dylan Groenewegen sprintte daarachter naar de derde plaats. De Nederlandse sprinter van Jumbo-Visma was vorig jaar nog de snelste in de Overijsselse plaats.