Vos ziet af van ploegachtervolging op EK

Marianne Vos ziet vanwege een lichte blessure af van deelname aan de gemengde ploegachtervolging tijdens de EK wielrennen in Alkmaar. Ze wordt vervangen door Floortje Mackaij.

“Als ik in de tijdrithouding fiets, dan heb ik last van een irritatie in mijn bilspieren. Ik moest een keuze maken met het oog op de wegrace op zaterdag. Het is beter om het lichaam nu niet te veel te belasten”, zei Vos over haar besluit. Naast vervangster Mackaij wordt Nederland vertegenwoordigd door Amy Pieters, Riejanne Markus, Bauke Mollema, Ramon Sinkeldam en Koen Bouwman. Markus werd eerder door bondscoach Loes Gunnewijk al aangewezen als vervangster van Chantal Blaak.

Het nieuwe onderdeel vindt op woensdag plaats. Teams vertrekken eerst met drie mannen, waarna die worden afgelost door drie vrouwen. Beide trio’s rijden 22,4 kilometer met start, aflossing en finish in Alkmaar.