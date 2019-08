BinckBank Tour in trek bij klassieke renners

Met tal van specialisten van het klassieke voorjaarswerk en sprinters begint de BinckBank Tour maandag in Beveren met een vlakke rit over 167 kilometer naar Hulst. In die laatste plaats presenteerde de organisatie van de rittenkoers uit de WorldTour door Nederland en België woensdag het deelnemersveld.

Zo staat Education First met de Italiaan Alberto Bettiol aan de start, de winnaar van de Ronde van Vlaanderen, en heeft Deceuninck – Quick-Step gekozen voor de Belg Philippe Gilbert, de Luxemburger Bob Jungels en Zdenek Stybar. Laatstgenoemde Tsjech won de koers, toen nog onder de naam Eneco Tour, in 2013. Andere klassieke renners die in Beveren opstappen zijn de Belgen Oliver Naesen en Greg Van Avermaet.

Dylan Groenewegen zal zich samen met Mike Teunissen namens Jumbo-Visma richten op de massasprints, waarbij de Colombiaan Álvaro Hodeg als een voorname concurrent kan worden beschouwd. Dat geldt ook voor de Fransman Arnaud Démare en de Ier Sam Bennett.