Halep komt goed weg na merkwaardige partij

Simona Halep heeft haar eerste partij sinds Wimbledon met grote moeite gewonnen. In de tweede ronde van het WTA-toernooi van Toronto had de Roemeense drie sets nodig om zich te ontdoen van de Amerikaanse qualifier Jennifer Brady, de nummer 76 van de wereld.

Halep maakte in de 2,5 uur durende partij drie punten minder dan Brady: 107 om 110. In de merkwaardige derde set nam Halep een 4-0-voorsprong en leek Brady zich te hebben neergelegd bij een nederlaag. Twintig minuten later leidde Brady echter ineens met 5-4 en moest de slordige Halep toch nog knokken voor de overwinning. Op 6-5 verzuimde Halep de wedstrijd na een 30-15-voorsprong uit te serveren, maar in de tiebreak kon ze uitschakeling toch ternauwernood voorkomen. Voor Halep was het haar eerste partij op hardcourt sinds het toernooi van Miami, eind maart.

Halep is in Canada als vierde geplaatst. Woensdag werd Ashleigh Barty, als eerste geplaatst, al uitgeschakeld.