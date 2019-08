Kyrgios geeft toernooizege geen vervolg

Tennisser Nick Kyrgios is twee dagen na zijn toernooizege in Washington al in de eerste ronde uitgeschakeld bij de Rogers Cup in Montreal. De Brit Kyle Edmund beëindigde de partij, die twee sets duurde, met zijn vijftiende ace: 6-3 6-4.

Kyrgios was niet opgewassen tegen de sterk serverende Edmund die zelfs geen breakpunt tegen kreeg. De Australiër, die in de eindstrijd in Washington gehinderd werd door rugklachten, ging vroeg in de wedstrijd de discussie aan met de umpire over de beschikbaarheid van handdoeken rond de baan. Edmund liet zich noch door de woordenwisseling, noch door een regenpauze in de tweede set van de wijs brengen.

De Brit treft in de volgende ronde de Rus Daniil Medvedev, de verliezer in de finale van Washington.