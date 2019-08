Bertens verliest spannende driesetter

Kiki Bertens is in de derde ronde van het WTA-toernooi van Toronto uitgeschakeld door de Canadese Bianca Andreescu. De nummer 5 van de wereld moest in drie sets haar meerdere erkennen in de mondiale nummer 27: 6-1 6-7 (7) 6-4.

In de tiebreak van de tweede set overleefde Bertens een wedstrijdpunt en met een smash dwong ze een derde set af. Daarin kwam ze gauw met 3-0 achter, maar ze wist toch terug te komen tot 4-4. Bij een 5-4-achterstand sloeg Bertens na deuce twee dubbele fouten op een rij, waardoor de partij eindigde in een anticlimax.

Bertens haalde vorig jaar de kwartfinales op het Canadese hardcourttoernooi, dat toen in Montreal plaatsvond. Toen verloor ze van de Australische Ashleigh Barty. Volgende week komt Bertens in actie op het toernooi van Cincinnati, waar ze haar titel verdedigt.

De in eigen land spelende Andreescu neemt het in de kwartfinales op tegen Karolina Pliskova. Andreescu won in maart verrassend Indian Wells, maar speelde sinds Roland Garros wegens een blessure geen toernooi meer.