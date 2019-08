Evenepoel ook al de beste op EK tijdrijden

Wielrenner Remco Evenepoel blijft indruk maken. De 19-jarige Belg won zaterdag de Clásica San Sebastián, zijn eerste eendaagse wedstrijd in de WorldTour. In Alkmaar veroverde hij donderdag bij de EK wielrennen de titel op de individuele tijdrit. Evenepoel had voor de ruim 22 kilometer 24 minuten en 55 seconden nodig. Niemand kwam in de buurt van het supertalent, dat vorig jaar nog bij de junioren reed.

De Deen Kasper Asgreen pakte zilver, het brons was voor de Italiaan Edoardo Affini.

Evenepoel is de opvolger van zijn landgenoot Victor Campenaerts, die ontbrak in Alkmaar.