Federer en Nadal terug in spelersraad ATP

Roger Federer en Rafael Nadal treden toe tot de spelersraad van de ATP, de associatie voor tennisprofs. Beiden maakten al eerder deel uit van het gezelschap van twaalf. Ze beginnen direct met hun functie en zitten tot Wimbledon 2020 in de raad.

Federer en Nadal nemen samen met de Oostenrijker J├╝rgen Melzer de plekken in van Robin Haase, Jamie Murray en Sergiy Stakhovsky. Dat drietal besloot vlak voor Wimbledon hun taken neer te leggen uit onvrede over de gang van zaken. Novak Djokovic bleef wel in de spelersraad.

De eerstvolgende ontmoeting staat gepland in New York, in aanloop naar de US Open. Binnen het circuit bestaat er verdeeldheid over bepaalde zaken, waaronder het vertrek van ATP-voorzitter Chris Kermode.