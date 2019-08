Jansen naar EK-finale op 3 meterplank

Schoonspringster Inge Jansen komt donderdag bij de EK in Kiev uit in de finale op de 3 meterplank. De Limburgse, die zich onlangs bij de WK plaatste voor de Olympische Spelen, was in de kwalificaties goed voor de derde score.

Jansen kwam in de Oekraïense hoofdstad na vijf sprongen tot een totaalscore van 283,80. Daarmee deelde ze de derde plaats met de Zwitserse Michelle Heimberg. De Russische Kristina Ilinich had de hoogste score (289,75), gevolgd door de Britse Katherine Torrance die op 288,45 uitkwam. De finale is in de namiddag.