Ellen van Dijk is in Alkmaar voor de vierde keer op rij Europees kampioene tijdrijden geworden. De Nederlandse, die normaal uitkomt voor Trek-Segafredo, was over ruim 22 kilometer een klasse apart. De Duitse Lisa Klein werd tweede, het brons was voor Van Dijks landgenote Lucinda Brand.

Wereldkampioene Annemiek van Vleuten ontbrak in Alkmaar.