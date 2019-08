Vingegaard na ritwinst leider in Polen

Wielrenner Jonas Vingegaard heeft de zesde etappe van de Ronde van Polen gewonnen. De 22-jarige Deen van Jumbo-Visma was de sterkste in de koninginnenrit over 160 kilometer van Zakopane naar Koscielisko.

Vingegaard boekte niet alleen zijn eerste profzege. Hij nam de leiding in het algemeen klassement over van de Duitser Pascal Ackermann. Vingegaard heeft in het algemeen klassement nu een voorsprong van 4 seconden op Pavel Sivakov van Team Ineos.

Vingegaard was aan de finish de snelste van een kopgroep van drie renners. De Rus Pavel Sivakov eindigde als tweede, vlak voor de Australiƫr Jai Hindley van Team Sunweb.