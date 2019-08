Wielrenner Mas verkast naar Movistar

De Spaanse wielrenner Enric Mas zet zijn loopbaan voort bij Movistar. De 24-jarige ronderenner komt over van Deceuninck – Quick-Step waarvoor hij dit jaar bij zijn debuut in de Tour de France vooral in dienst reed van de Fransman Julian Alaphilippe. Mas had zich vorig jaar in de Vuelta al nadrukkelijk gemeld als kandidaat-winnaar van een grote ronde. Hij werd toen tweede, achter de Brit Simon Yates.

Mas, die afkomstig is uit Mallorca, tekent bij Movistar een contract voor drie jaar. Hij boekte vorig jaar twee overwinningen: een bergrit in de Ronde van Baskenland en een nog veel zwaardere etappe in de Ronde van Spanje met aankomst in Andorra. Het was zijn tweede optreden in de Vuelta na zijn debuut in 2017.