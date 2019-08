Lonneke Uneken (19) heeft tijdens de EK wielrennen in Alkmaar een bronzen medaille gewonnen in de wegwedstrijd voor beloften. Ze drukte na twee uur en een kwartier haar wiel net iets eerder over de meet dan de Portugese Maria Martins.

De Italiaanse Letizia Paternoster sprintte na 92 kilometer naar de zege, voor Marta Lach uit Polen.