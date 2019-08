Haase en Koolhof verslaan ook Bryan en Bryan

De tennissers Robin Haase en Wesley Koolhof hebben in de kwartfinale van de masters in Montreal ook gewonnen van Bob en Mike Bryan. De Nederlanders versloegen de Amerikanen in de supertiebreak: 10-5. In de sets daarvoor was het verschil klein 6-7 (8) 7-6 (5).

Het Nederlandse duo versloeg eerder in Canada de als eerste geplaatste Colombianen Juan Sebastian Cabal en Robert Farah. Cabal en Farah pakten onlangs de dubbeltitel op Wimbledon.

Haase en Koolhof vormen pas voor de tweede keer een koppel op een masterstoernooi. In april reikten ze tot de finale van het masterstoernooi van Monte Carlo.