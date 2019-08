Rus Sivakov wint Ronde van Polen

De Rus Pavel Sivakov heeft de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. De 22-jarige coureur van Team Ineos reed op de slotdag de Deen Jonas Vingegaard uit de leiderstrui. De renner van Jumbo-Visma had voor de zevende etappe een voorsprong van 4 seconden op Sivakov maar kon de klassementsmannen niet volgen. De zege in de bergrit van Bukovina Resort naar Bukowina Tatrzanska ging naar Matej Mohoric. De Sloveen van Bahrain Merida reed 60 kilometer alleen en bleef de achtervolgers ruim voor.

Sivakov werd 22e en kwam binnen in een groep van klassementsrenners. In de eindschikking was de Australiër Jai Hindley van Sunweb de nummer twee op slechts 2 seconden. De Italiaan Diego Ulissi haalde het podium met 12 seconden achterstand op Sivakov. Antwan Tolhoek was de beste Nederlander: 13e op 39 seconden.

Het was de tweede grote zege van Sivakov dit jaar. Eerder won hij de Ronde van de Alpen. Deze editie van de Ronde van Polen zal echter vooral worden herinnerd als de koers waarin de Belg Björg Lambrecht een dodelijk val maakte in de derde etappe.