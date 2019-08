Russische Ilnoer Zakarin van Katoesja naar CCC

De Russische wielrenner Ilnoer Zakarin rijdt de komende twee seizoenen voor CCC Team. De 29-jarige Zakarin kwam de afgelopen jaren uit voor Katoesja-Alpecin.

Zakarin won dit jaar, net als in 2015, een etappe in de Giro d’Italia en drie jaar geleden een rit in de Tour de France. In 2015 schreef hij de Ronde van RomandiĆ« op zijn naam.

“Het contract bij CCC Team is een nieuw hoofdstuk van mijn leven. Ondanks dat het een moeizaam seizoen is, ben ik erg gemotiveerd en ik kijk uit naar volgend jaar. Ik wil mijzelf bewijzen en laten zien wat ik kan doen”, zei Zakarin.