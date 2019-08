Springruiters missen finale Nations Cup

De Nederlandse springruiters hebben zich niet weten te plaatsen voor de finale van de Nations Cup, die in Barcelona wordt gehouden. De formatie van bondscoach Rob Ehrens werd bij de laatste kans op kwalificatie in Dublin vijfde. Dat was niet voldoende.

“Het is voor het eerst in vijftien jaar dat we bij de ontknoping van de Nations Cup ontbreken”, zegt Ehrens. “Dit lijkt niet ons jaar te zijn. Het is jammer, maar op dit moment zijn we gewoon niet beter.” TeamNL start binnenkort in Rotterdam wel op de Europese titelstrijd. De kwalificatie voor Tokio 2020 werd eerder al gerealiseerd.

In Dublin reden voor Nederland Kevin Jochems (Cristello), Gerco Schröder (Davino), Michael Greeve (Turbo) en Willem Greve (Zypria). Alleen Greeve lukte het om in één van zijn tweede ronden foutloos te blijven.

Groot-Brittannië won, voor Italië en Ierland.