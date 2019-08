Stubbe en Van Iersel naar kwartfinales op EK

Joy Stubbe en Marleen van Iersel zijn op het EK beachvolleybal in Moskou doorgedrongen tot de kwartfinales. Het Nederlandse koppel was met 21-18 en 21-19 de Duitse speelsters Laura Ludwig en Margareta Kozuch de baas.

Stubbe en Van Iersel wonnen in Rusland ook al hun drie groepswedstrijden. Alleen tegen het Duitse duo Borger/Sude verloren ze een set.

Van Iersel kan voor de derde keer Europees kampioene worden. In 2012 zegevierde ze op het EK in Scheveningen met Sanne Keizer en twee jaar daarna in Cagliari aan de zijde van Madelein Meppelink.

De kwartfinales worden vrijdagavond gespeeld.