Varenhorst en Van de Velde naar laatste 16

Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde hebben zich op het EK beachvolleybal in Rusland verzekerd van een plek in de achtste finales. In de tussenronde hadden ze weinig problemen met de Zwitserse combinatie Beeler/Krattiger. Het werd 21-15 21-13.

De nummers 2 en 3 van de acht poules streden om een plek bij de laatste 16. De groepswinnaars kwalificeerden zich direct voor de achtste finales.

Varenhorst en Van de Velde hadden in Moskou hun eerste twee groepswedstrijden verloren. Donderdagavond wonnen ze voor het eerst, van het Duitse duo Bergmann/Harms, waardoor ze als derde door mochten.

De achtste finales worden later op vrijdag gespeeld. Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen waren als groepswinnaars al verzekerd van een plek daarin.