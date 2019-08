Brouwer/Meeuwsen onderuit op EK

Voor Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen is het EK beachvolleybal in Moskou voorbij. Het als twaalfde geplaatste koppel strandde in de kwartfinales. Het Poolse duo Piotr Kantor/Bartosz Losiak, als zevende ingeschaald, was in drie sets te sterk: 18-21 21-17 15-11.

Brouwer en Meeuwsen haalden als ongeslagen groepswinnaar de achtste finales. Het Nederlandse tweetal bereikte daarna zonder inspanning de kwartfinales. De Poolse tegenstanders Michal Bryl en Grzegorz Fijalek trokken zich terug vanwege een blessure. Hun landgenoten bleven zaterdag Brouwer en Meeuwsen de baas. Het Nederlandse duo beƫindigde het EK als vijfde.

Het andere Nederlandse koppel bij de mannen, Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde, redde het in Moskou niet in de achtste finales. Zij belandden op de negende plek.