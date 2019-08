Oranje voor tiende keer wereldkampioen korfbal

Nederland heeft voor de tiende keer de wereldtitel korfbal veroverd. In de traditionele finale tegen België was de ploeg van bondscoach Wim Scholtmeijer oppermachtig: 31-18. Halverwege stond het in Durban al 20-10.

Sinds 1978 wordt het wereldkampioenschap gehouden. In alle edities ging de eindstrijd tussen Nederland en België. De Belgen wisten alleen in 1991 te winnen. Vier jaar geleden won Oranje met 27-18.

Het Nederlandse team begon in Zuid-Afrika met Mick Snel, Erwin Zwart, Marjolijn Kroon, Esther Cordus, Nick Pikaar, Laurens Leeuwenhoek, Celeste Split en Barbara Brouwer aan de finale.

Split was topscorer met 6 punten. Leeuwenhoek (5) en Kroon (4) lieten ook hun beste spel zien in de finale. Kroon en Leeuwenhoek waren vier jaar geleden ook op schot tegen België met respectievelijk 6 en 4 punten.