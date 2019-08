Van Dam zakt naar derde plaats in Schotland

Anne van Dam heeft bij het Schots Open in North Berwick haar leidende positie moeten afstaan. De Nederlandse profgolfster had voor haar tweede ronde 69 slagen nodig. Met een totaal van 132 slagen zakte ze naar de derde plaats, die ze met de Zuid-Koreaanse Lee Jeong-eun en de Chinese Muni He deelt.

De Zuid-Koreaanse Mi Jung Hur begint als koploper aan de derde omloop met een totaal van 128 slagen. Door de slechte weersomstandigheden op vrijdag in Schotland moesten de nodige speelsters hun tweede ronde zaterdagochtend nog voltooien.