Volleyballers met overtuiging langs België

De Nederlandse volleyballers hebben zaterdag ook hun tweede wedstrijd op het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam gewonnen. De formatie van bondscoach Roberto Piazza versloeg in Ahoy België in drie sets, 25-22 25-21 25-20. De winnaar van het OKT plaatst zich voor Tokio 2020.

Vergeleken met het eerste duel, moeizaam (3-2) gewonnen van Zuid-Korea, had Maarten van Garderen nu wel een basisplaats. Hij was een dag eerder goed ingevallen.

Tegen de Zuid-Koreanen kwam TeamNL nog op een achterstand van 2-0. Tegen België speelde het thuisspelende land van het begin met overtuiging en kwam het niet in de problemen.

De beslissing valt zondag, als Oranje opnieuw in Ahoy tegen de Verenigde Staten speelt. De Amerikanen behoren tot de wereldtop. Bij verlies krijgt Nederland in januari nog een herkansing om zich voor de Olympische Spelen te plaatsen.