Vos wil Europese titel heroveren in Alkmaar

De Nederlandse wielrensters gaan zaterdagmiddag in eigen land proberen de Europese titel wielrennen op de weg weer naar Nederland te halen. In Alkmaar leggen de rensters tien keer een ronde van 11,5 kilometer af, in en rondom de Noord-Hollandse stad.

Vorig jaar ging de Europese titel in Glasgow naar de Italiaanse Marta Bastianelli en was het zilver voor Marianne Vos. In 2017 pakte Vos in het Deense Herning wel goud en daarmee loste ze Anna van der Breggen af. De dit jaar absente Van der Breggen zegevierde in 2016 in het Franse Plumelec.

Vos lijkt in de vorm te steken om de Europese titel te heroveren. Ze won onlangs vier ritten in de Giro Rosa en zegevierde in La Course, de eendaagse wedstrijd voor vrouwen tijdens de Tour de France.

Woensdag zou Vos ook deelnemen aan de gemengde ploegachtervolging, waar Nederland goud veroverde. De niet helemaal fitte Vos koos er echter voor haar lichaam niet te veel te belasten om te kunnen pieken tijdens de wegwedstrijd.