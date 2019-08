Williams verslaat Osaka in Toronto

Serena Williams heeft voor de eerste keer in haar lange loopbaan gewonnen van Naomi Osaka. De Amerikaanse tennisster was in de kwartfinales van het hardcourttoernooi in Toronto in twee sets te sterk voor de als tweede geplaatste Japanse. Williams (37) zegevierde na 1 uur en 18 minuten: 6-3 6-4. Ze had in beide sets aan één servicebreak voldoende om de winst veilig te stellen. De als achtste geplaatste Williams sloeg onder meer 12 aces.

Osaka (21) had de voorgaande twee duels met Williams gewonnen. Een klein jaar geleden troffen beide speelsters elkaar in de geruchtmakende finale op de US Open. Williams kreeg destijds in New York flinke ruzie met umpire Carlos Ramos. Dat leidde er zelfs toe dat ze een game moest afstaan aan Osaka. De 23-voudig grandslamkampioene noemde Ramos “een dief” en “een leugenaar”. De prijsuitreiking werd overschaduwd door boegeroep van het publiek. Osaka won de finale met 6-2 6-4.

Williams speelt in de halve finales tegen de Tsjechische Marie Bouzkova, die via het kwalificatietoernooi het hoofdschema haalde. Haar tegenstandster Simona Halep gaf na de eerste set (6-4 voor Bouzkova) op wegens een pijnlijke achillespees. De Roemeense won vorige maand de hoofdprijs op Wimbledon en was titelverdedigster in Toronto.

De andere halve finale in de Canadese stad gaat tussen de Amerikaanse Sofia Kenin en thuisspeelster Bianca Andreescu. De Canadese tiener, die in de derde ronde Kiki Bertens uitschakelde, versloeg in de kwartfinales Karolina Pliskova. Door de nederlaag van de Tsjechische keert Osaka maandag terug als nummer 1 op de wereldranglijst.