Wils als vierde naar EK-finale

Schoonspringster Daphne Wils heeft zich bij de EK schoonspringen in Kiev als vierde gekwalificeerd voor de finale van de 1 meterplank, later op zaterdag. De 21-jarige Nederlandse kwam na vijf sprongen uit op een totaal van 246,15 punten.

De Russin Kristina Ilinich was de beste in de voorronde met een score van 266,20. Zij moest donderdag bij de finale van de 3 meterplank genoegen nemen met zilver. Het EK-goud was voor Inge Jansen, die twee jaar geleden met Wils EK-brons veroverde bij het synchroonspringen van de 3 meterplank, eveneens in Kiev.