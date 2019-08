Atletiekploeg mist promotie op EK landenteams

De Nederlandse atletiekploeg heeft bij de Europese kampioenschappen voor landenteams in het Noorse Sandnes de begeerde promotie naar de Super League niet kunnen afdwingen. Oranje eindigde na drie wedstrijddagen op de vierde plek met 249 punten. Portugal won het klassement in de eerste divisie met 298 punten en verzekerde zich daarmee van een stapje hogerop. Alleen de winnaar verdiende een plek in de Super League.

Lisanne de Witte won zaterdag de 400 meter in een tijd van 52,05 seconden en bezorgde Nederland daarmee 11 punten. Ook kogelstoter Denzel Comenentia pakte de winst met een afstand van 20,61 meter. De beide estafetteteams wisten op de 4×100 echter geen punten te pakken.

Nederland begon als nummer drie aan de derde en laatste dag. Nadine Visser won de 100 meter horden in een tijd van 12,98. Chris Garia schreef met een tijd van 20,85 de 200 meter op zijn naam. Visser werd na afloop gehuldigd voor de beste prestatie van het toernooi met haar winnende race.

De topatleten Dafne Schippers en Sifan Hassan deden namens Oranje niet mee in Noorwegen.