Dovizioso wint MotoGP in Spielberg

Andrea Dovizioso heeft op zijn Ducati zondag de Grote Prijs van Oostenrijk in de MotoGP gewonnen. De Italiaan won op de Red Bull Ring van Spielberg na een spannend gevecht met zijn rivaal Marc Márquez. Achter de Spaanse wereldkampioen finishte de Fransman Fabio Quartararo als nummer drie.

Pas in de laatste bocht kwam Dovizioso ten koste van Marquez aan de leiding. Hij verkleinde zijn achterstand in het klassement om het wereldkampioenschap op zijn opponent daarmee tot 58 punten. De Italiaan Danilo Petrucci is derde.

Voor het eerst sinds zijn terugkeer won Romano Fenati een wedstrijd in de Moto3. De Italiaan werd vorig jaar geschorst omdat hij in de rem van een tegenstander kneep.