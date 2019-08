Groenewegen Nederlandse kopman EK op de weg

Nederland hoopt op de laatste dag van de Europese kampioenschappen wielrennen nog een gouden medaille aan het totaal toe te voegen. Bij de wegwedstrijd voor de mannen is sprinter Dylan Groenewegen kopman. Het parcours in Alkmaar, van 172,6 kilometer, is zo goed als vlak. Wel kan de wind een rol van betekenis spelen en ook moeten de renners een kasseienstrook over.

Bondscoach Koos Moerenhout selecteerde (naast Groenewegen) Koen Bouwman, Dylan van Baarle, Mike Teunissen, Tom Leezer, Ramon Sinkeldam, Sebastian Langeveld en Elmar Reinders. Bouwman neemt de plaats in van de nog niet fitte Niki Terpstra.

Vorig jaar ging de zege bij de wegwedstrijd op de EK in Glasgow naar Matteo Trentin. De Italiaan bleef de Nederlander Mathieu van der Poel in de sprint voor.

Amy Pieters won zaterdag in Alkmaar de wegwedstrijd voor vrouwen.