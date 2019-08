Haase en Koolhof naar eindstrijd in Montreal

Tennissers Robin Haase en Wesley Koolhof hebben zich op het masterstoernooi van Montreal, de Rogers Cup, geplaatst voor de finale van het dubbelspel. Het Nederlandse duo was in twee tiebreaks de Indiër Rohan Bopanna en Denis Shapovalov uit Canada de baas: 7-6 (3) 7-6 (7).

Om voor het eerst een masterstoernooi te winnen moeten Haase en Koolhof zondag de Spanjaard Marcel Granollers en Horacio Zeballos uit Argentinië zien te verslaan.

In april stonden Haase en Koolhof in de finale van het masterstoernooi van Monte Carlo. Samen met de Griek Stefanos Tsitsipas stond Koolhof dit jaar ook in de eindstrijd in Miami, eveneens een masterstoernooi.