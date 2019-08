Terpstra tweede in Lenzerheide, zege Rissveds

Mountainbikester Anne Terpstra is bij de wereldbekerwedstrijd in het Zwitserse Lenzerheide als tweede geëindigd. Alleen de Zweedse Jenny Rissveds was sneller.

Terpstra had lange tijd uitzicht op de zege, maar moest vlak voor het ingaan van de laatste ronde toezien dat Rissveds ervandoor ging. In de laatste ronde was het gat aanvankelijk negen seconden, maar uiteindelijk kwam Terpstra op 25 seconden van de Zweedse binnen.

“Twee jaar geleden wilde ik niet eens meer leven en nu sta ik hier. Het is een erg emotioneel moment voor me”, zei Rissveds, die kampte met mentale problemen en daarom enige tijd afstand nam van de sport.

De Française Pauline Ferrand Prévot, vorige week nog de beste in het Italiaanse Val di Sole, kwam als vierde over de finish. Anne Tauber werd op ruim vier minuten van de winnares elfde.