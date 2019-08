Tokio ver weg voor volleyballers na verlies

De Nederlandse volleyballers hebben niet geheel onverwacht op het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam verloren van de Verenigde Staten. Het team van bondscoach Roberto Piazza miste daardoor de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Tokio, die alleen voor de winnaar van het evenement met vier landen was weggelegd.

In Ahoy waren de Amerikanen in vier sets te sterk, 25-18, 25-20, 17-25 25-21. Oranje krijgt in januari nog wel een nieuwe kans zich voor Tokio 2020 te plaatsen. Op dat OKT treft TeamNL enkele sterke Europese landen.

Oranje begon met Nimir Abdel-Aziz, Luuc van der Ent, Maarten van Garderen, Thijs ter Horst, Fabian Plak en Gijs van Solkema. Just Dronkers en Robbert Andringa hadden de rol van libero.

Nederland had eerder in Ahoy gewonnen van Zuid-Korea (3-2) en Belgiƫ (3-0). De Amerikanen wonnen al hun wedstrijden.