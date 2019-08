Visser tweede in eindstand W Series

Autocoureur Beitske Visser is in de zesde en laatste race van de nieuwe W Series op het befaamde circuit Brands Hatch in Engeland op de derde plaats geëindigd. Haar grote rivale Jamie Chadwick kwam als vierde binnen. Daarmee verzekerde de 21-jarige Britse zich voor eigen publiek van de eerste titel in deze vrouwenklasse, goed voor een winstpremie van 500.000 dollar (circa 450.000 euro). Visser hield aan haar tweede plaats in het eindklassement ruim 2 ton over.

De 24-jarige Nederlandse autoracer had op Brands Hatch nog een kleine kans om klassementsleidster Chadwick van de eerste plaats te verdringen. Met een zege in de afsluitende wedstrijd en een klassering van haar Engelse concurrente als vierde of lager had Visser het kampioenschap alsnog gewonnen.

De zege op Brands Hatch ging echter naar de Britse Alice Powell. Visser pakte in Engeland haar vierde podiumplek van het seizoen. Ze won in België en eindigde in Italië en Duitsland als tweede.